За $6 тис на човнах та пішки переправляли ухилянтів за кордон: затримано учасницю схеми

Правоохоронці затримали учасницю схеми, яка переправляла українських військовозобов'язаних до Молдови.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Уродженцю Чернівецької області підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних осіб через державний кордон України до Республіки Молдова. Жінка була затримана, її та співучасників звинувачують у вчиненні злочину з корисливих мотивів, – повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрювана та інші учасники схеми шукали військовозобов'язаних чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон України. Після отримання коштів військовозобов'язані направлялися до м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області, де підозрювана зустрічала їх на автовокзалі та подавала інструкції. Потім вона перевозила їх на автомобілі BMW X6 в напрямку с. Стара Ушиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області для подальшого переміщення до державного кордону України.

Під час спроби переправити трьох ухилянтів через населений пункт у напрямку річки Дністер, дії підозрюваної та інших учасників були виявлені та зупинені правоохоронцями.

Деякі подробиці підтвердили, що підозрювана раніше вже вдруге вчинила подібну діяльність. Слідство щодо цього випадку триває, і вживаються заходи для притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних осіб.

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