Пауза рф в пусках крылатых ракет из авиации дальнего действия: британская разведка назвала причины

В Минобороны Великобритании считают, что россия накапливает запасы.

Источник фото: СНБО

Британская разведка отметила длительную паузу в применении российской стороной авиации дальнего действия для осуществления ракетных ударов по Украине. В Минобороны Великобритании эту паузу объясняют накоплением россией запасов на зиму.

По данным разведки, российские тяжелые бомбардировщики не осуществляли запусков крылатых ракет уже больше месяца, и эта пауза является одной из самых длинных за время полномасштабной войны в Украине. Хотя в Вооруженных Силах россии есть много других средств для нанесения ударов, стратегическая авиация до сих пор использовалась как основной способ осуществления высокоточных ракетных ударов.

Возможно, россия приостановила частоту ударов, чтобы пополнить уменьшенные запасы крылатых ракет Х-101 (в западной классификации - AS-23a KODIAK). Вероятно, зимой россия начнет использовать недавно изготовленные ракеты дальнего действия для атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Любая такая операция, вероятно, будет сопровождаться применением созданных в Иране дронов-камикадзе.

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