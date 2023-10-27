Обыски в админзданиях ТЭЦ Киева связаны с хищением денег - ГБР

ГБР сообщило, что проводит обыски в админзданиях столичных ТЭЦ по факту злоупотребления должностных лиц при ремонте энергетического оборудования.

Ранее мы писали, что 27 октября Государственное бюро расследований проводит обыски в помещениях ТЭЦ Киева, являющихся объектами критической инфраструктуры и находящихся в управлении «Киевтеплоэнерго».

В ГБР сообщили, что работники Бюро проводят обыски в административных зданиях столичных теплоэлектроцентралей по факту хищения денег при ремонте энергетического оборудования, разрушенного обстрелами.

«Следственные действия проводятся со строгим соблюдением рекомендаций служб, обеспечивающих безопасность стратегических объектов.

Обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебными полномочиями работниками коммунальных предприятий при ремонте оборудования ТЭЦ.

В частности, проверяется информация о выводе выделенных на ремонт денег на счета предприятия с признаками фиктивности для дальнейшего обналичивания и присвоения», - пишут в ГБР.

Бюро также отмечает, что проверяется информация, что сами работы, согласно заключенным в 2022 году договорам, фактически не выполнялись.

«Целью обыска на ТЭЦ является изъятие документации о допуске на объекты работников и техники подрядчика в 2022-2023 годах, а также бухгалтерская документация с результатами выполнения работ.

В ходе следственных действий видеозапись внешнего вида объектов критической инфраструктуры не осуществляется, посторонние лица в проведении обысков не участвуют. Следователи ГБР выполняют все установленные законодательством требования по информационной безопасности и рекомендации служб, обеспечивающих безопасность стратегических объектов. Вмешательство в технологический процесс выработки электроэнергии и тепла не производится. Следователи работают только с документацией, хранящейся в административных помещениях и добровольно выдаваемой», - добавляют в ГБР.

Одновременно следственные действия проводятся в подрядной организации, являвшейся производителем работ.

Досудебное расследование осуществляется по статьям злоупотребления властью и служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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