ВККС готується оголосити конкурс у Вищий антикорупційний суд

Представники ВККС та ВАКС обговорили важливість оголошення Комісією конкурсу у Вищий антикорупційний суд.

Фото: vkksu.gov.ua

27 жовтня голова ВККС Роман Ігнатов, заступник голови Комісії Руслан Сидорович та керівник секретаріату Комісії Олена Пономаренко провели робочу зустріч з головою Вищого антикорупційного суду Вірою Михайленко. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Учасники зустрічі обговорили важливість оголошення Комісією конкурсу у Вищий антикорупційний суд, зважаючи, зокрема, на складність справ, що перебувають у провадженні суду, а також законодавчі зміни, які значно розширили його повноваження.

26 вересня 2023 року Вища рада правосуддя визначила нову кількість суддів у Вищому антикорупційному суді – 63 посади, з них 21 посада суддів Апеляційної палати.

Фото: vkksu.gov.ua

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