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  1. В Україні

ДБР розпочинає службове розслідування через російський удар по 128-й бригаді

13:27, 6 листопада 2023
ДБР розслідує обставини загибелі військових 128 ОГШБр і мирних жителів унаслідок ракетного удару в Запорізькій області.
ДБР розпочинає службове розслідування через російський удар по 128-й бригаді
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Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження за фактом загибелі військових ЗСУ зі 128-ї бригади, а також мирних жителів внаслідок російського ракетного удару по селищу в Запорізькій області. Про це повідомляє ДБР.

Так, було ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня «Ракетних військ та артилерії» поблизу лінії фронту.

«Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової посадової особи до служби)», - розповіли у Бюро.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Як поінформували у Бюро, 3 листопада внаслідок російського ракетного удару типу «Іскандер» по селу на Запоріжжі загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару.

Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії.

«Колектив Бюро висловлює глибоке співчуття близьким та рідним усіх загиблих та постраждалих під час цих трагічних подій. Розслідування обставин справи та притягнення до відповідальності причетних наразі є одним з пріоритетних завдань ДБР», - йдеться у повідомленні.

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