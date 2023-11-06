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  1. В Украине

ГБР начинает служебное расследование из-за российского удара по 128-й бригаде

13:27, 6 ноября 2023
ГБР расследует обстоятельства гибели военных 128 ОГШБр и мирных жителей в результате ракетного удара в Запорожской области.
ГБР начинает служебное расследование из-за российского удара по 128-й бригаде
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Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту гибели военных ВСУ из 128-й бригады, а также мирных жителей в результате российского ракетного удара по поселку в Запорожской области. Об этом сообщает ГБР.

Так, было инициировано служебное расследование действий военных должностных лиц, организовавших мероприятие ко дню «Ракетных войск и артиллерии» вблизи линии фронта.

«Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе)», - рассказали в Бюро.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

Как сообщили в Бюро, 3 ноября в результате российского ракетного удара типа «Искандер» по селу в Запорожье погибли и были ранены военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и мирные жители.

Кроме того, взрывной волной и обломками было повреждено около 30 домов и хозяйственных построек, расположенных рядом с местом удара.

Работники ГБР проводят следственные действия, устанавливая детали обстоятельств, которые привели к трагедии.

«Коллектив Бюро выражает глубокое соболезнование близким и родным всех погибших и пострадавших во время этих трагических событий. Расследование обстоятельств дела и привлечение к ответственности причастных является одной из приоритетных задач ГБР», - говорится в сообщении.

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