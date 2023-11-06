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  1. В Украине

С начала войны в Украине заблокировано 76 ботоферм и 3 млн фейковых аккаунтов

17:11, 6 ноября 2023
С 2022 по 2023 год СБУ заблокировала 76 ботоферм с аудиторией 3 млн фейковых аккаунтов для распространения пропаганды.
С начала войны в Украине заблокировано 76 ботоферм и 3 млн фейковых аккаунтов
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Во время полномасштабной войны СБУ в течение 2022-2023 годов СБУ заблокировала 76 ботоферм, которые функционировали на территории Украины и использовались для распространения пророссийских нарративов, - сообщает Служба безопасности.

Кроме того, с начала вторжения российской федерации на территорию Украины, СБУ заблокировала более 3 миллионов фейковых аккаунтов, которые использовались для распространения пропаганды.

Начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк подчеркнул, что СБУ успешно противостоит киберугрозам и регулярно отражает массированные атаки на государственные ресурсы, объекты критической инфраструктуры, телекоммуникационные компании и другие объекты. По данным СБУ, только за первые 10 месяцев 2023 года было нейтрализовано практически 4 тысячи кибератак.

В то же время стоит отметить, что российская сторона, пытаясь усилить свой киберпотенциал, внедряет киберобучение, включая обучение хакерским атакам на гражданскую инфраструктуру. Высшие учебные заведения преподают специальные предметы по кибератакам, с целью привлечения даже студентов к киберпреступной деятельности. Однако эта инициатива проводится под строгим контролем спецслужб.

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