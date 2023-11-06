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  1. В Украине

Экс-заместителя министра обороны Украины уличили в растрате почти 1 млрд гривен

13:34, 6 ноября 2023
Экс-заместителю министра обороны Украины и его сообщнику сообщено о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.
Экс-заместителя министра обороны Украины уличили в растрате почти 1 млрд гривен
Источник фото: СБУ
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Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности Украины собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, который возглавлял эту должность в течение 2021-2023 годов, - сообщили в СБУ.

Бывший чиновник подозревается в растрате государственных средств на сумму практически 1 миллиарда гривен. Согласно материалам дела, в 2022 году он, совместно со своими подчиненными, спланировал и осуществил закупку некачественной военной формы от частной компании на указанную сумму. Однако оказалось, что эта форма не подходит для использования в условиях ведения активных боевых действий во время холодного периода года.

На основе полученных доказательств, следователи Службы безопасности сообщили экс-заместителю Министра обороны о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Первая из них - часть 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а вторая - часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований).

Кроме того, было предъявлено подозрение по аналогичным статьям Уголовного кодекса сообщнику бывшего заместителя Министра обороны, который ранее исполнял обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны.

Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей. Если их вина будет доказана в законном порядке, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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