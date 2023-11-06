Ексзаступника міністра оборони України викрили на розтраті майже 1 млрд гривень

Ексзаступнику міністра оборони України та його спільнику повідомлено про підозру у перешкоджанні діяльності ЗСУ та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.

Джерело фото: СБУ

Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки України зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника міністра оборони України, який очолював цю посаду протягом 2021-2023 років, – повідомили в СБУ.

Колишній чиновник підозрюється у розтраті державних коштів на суму практично 1 мільярда гривень. Згідно з матеріалами справи, у 2022 році він, спільно зі своїми підлеглими, спланував та здійснив закупівлю неякісної військової форми від приватної компанії на зазначену суму. Однак виявилося, що ця форма не підходить для використання в умовах ведення активних бойових дій під час холодного періоду року.

На основі отриманих доказів, слідчі Служби безпеки повідомили ексзаступнику Міністра оборони про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Перша з них - частина 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а друга - частина 2 статті 28 та частина 1 статті 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

Крім того, було пред'явлено підозру за аналогічними статтями Кримінального кодексу спільнику колишнього заступника Міністра оборони, який раніше виконував обов'язки директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

Наразі обидва підозрювані перебувають під вартою. Якщо їх вину буде доведено в законному порядку, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

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