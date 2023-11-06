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  1. В Україні

З початку війни в Україні заблоковано 76 ботоферм та 3 млн фейкових акаунтів

17:11, 6 листопада 2023
З 2022 по 2023 рік СБУ заблокувала 76 ботоферм з аудиторією 3 млн фейкових акаунтів для поширення пропаганди.
З початку війни в Україні заблоковано 76 ботоферм та 3 млн фейкових акаунтів
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Під час повномасштабної війни СБУ протягом 2022-2023 років СБУ заблокувала 76 ботоферм, які функціонували на території України та використовувалися для поширення проросійських наративів, – повідомляє Служба безпеки.

Крім того, з початку вторгнення російської федерації на територію України, СБУ заблокувала більше 3 мільйонів фейкових акаунтів, які використовувалися для поширення пропаганди.

Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк підкреслив, що СБУ успішно протистоїть кіберзагрозам та регулярно відбиває масовані атаки на державні ресурси, об'єкти критичної інфраструктури, телекомунікаційні компанії та інші об'єкти. За даними СБУ, лише за перші 10 місяців 2023 року було нейтралізовано практично 4 тисячі кібератак.

Водночас варто відзначити, що російська сторона, намагаючись посилити свій кіберпотенціал, впроваджує кібернавчання, включаючи навчання хакерським атакам на цивільну інфраструктуру. Вищі навчальні заклади викладають спеціальні предмети щодо кібератак, з метою залучення навіть студентів до кіберзлочинної діяльності. Проте ця ініціатива проводиться під суворим контролем спецслужб.

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