Пішла з життя суддя Чортківського районного суду Тернопільської області Лідія Квятковська, яка 30 років сумлінно та віддано працювала у системі правосуддя. Про це повідомляє Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Тернопільській області.
"Щиро співчуваємо рідним та близьким їй людям, всім серцем розділяємо біль важкої, непоправної втрати. Світла пам’ять буде жити у її вчинках, спогадах рідних, колег, друзів", - йдеться у повідомленні.
«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Лідії Квятковської.