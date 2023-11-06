Обірвалося життя Лідії Квятковської, яка 30 років пропрацювала у системі правосуддя.

Фото: ТУ ДСА у Тернопільській області

Пішла з життя суддя Чортківського районного суду Тернопільської області Лідія Квятковська, яка 30 років сумлінно та віддано працювала у системі правосуддя. Про це повідомляє Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Тернопільській області.

"Щиро співчуваємо рідним та близьким їй людям, всім серцем розділяємо біль важкої, непоправної втрати. Світла пам’ять буде жити у її вчинках, спогадах рідних, колег, друзів", - йдеться у повідомленні.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Лідії Квятковської.