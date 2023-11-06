В Германии количество антисемитских преступлений выросло до 540

В третьем квартале этого года в Германии зафиксирован значительный прирост антисемитских преступлений.

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В Германии отмечен значительный прирост антисемитских преступлений. Согласно запросу левой фракции в Бундестаге, антисемитские преступления резко возросли в третьем квартале текущего года по сравнению с предыдущим годом, – сообщает Globe Echo.

В третьем квартале 2023 года полиция документировала 540 антисемитских преступлений, что существенно выше, чем в предыдущих кварталах. Среди 540 антисемитских преступлений, зафиксированных в третьем квартале 2023 года, 14 были насильственными, а 44 носили характер пропаганды. Большинство этих преступлений отмечается в правом политическом спектре.

В первом квартале 2023 года их было 379, а во втором - 446. В этом же квартале прошлого года было совершено 306 антисемитских преступлений. Указано, что это лишь начальные данные, предоставленные Федеральным управлением уголовной полиции, и конечные цифры иногда могут быть выше.

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