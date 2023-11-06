Обрано голову Білоцерківського міськрайонного суду Київської області

Суд очолив Олександр Шовкопляс.

Відбулися збори суддів Білоцерківського міськрайонного суду Київської області для вирішення питання про обрання на адміністративну посаду голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Так, шляхом таємного голосування більшістю голосів від загальної кількості суддів, які працюють у суді, головою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області обрано Шовкопляса Олександра Петровича строком на три роки.

Нагадаємо, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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