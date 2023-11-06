Залякуваннями намагалися відібрати бізнес пасажирських перевезень: повідомлено про підозру групі осіб

На Запоріжжі група осіб погрожували фізичною розправою місцевому автоперевізнику, якщо той не закриє свій бізнес.

Джерело фото: Офіс Генпрокурора

На Запоріжжі п’ятеро осіб підозрюють у протидії законній діяльності місцевого автоперевізника, які залякували власника та працівників місцевого автотранспортного підприємства з метою заволодіти бізнесом, – повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зловмисникам повідомлено про підозру у протидії законній господарській діяльності, вчиненій за попередньою змовою групою осіб з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 206 КК України).

За даними слідства, керівник суб’єкта господарювання та ще четверо спільників, залякуючи власника та працівників місцевого автотранспортного підприємства, намагалися вплинути на припинення ним основної діяльності з перевезення пасажирів.

Такими діями один з підозрюваних планував здобути контроль над міжміським маршрутом та створити свою власну мережу пасажирських перевезень.

Чотирьох із підозрюваних було затримано згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергових погроз пошкодження майна та застосування насильства до водія маршрутного таксі підприємства-перевізника.

Наразі суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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