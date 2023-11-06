У КПК пропонують визначити, хто має право змінювати судді чи нардепу обвинувачення в суді чи висувати додаткове обвинувачення

Депутати пропонують врегулювати питання зміни обвинувачення у суді для суддів та народних депутатів.

Джерело фото: Дзеркало тижня

У Кримінальному процесуальному кодексі пропонують визначити, хто має право змінювати судді, члену ВРП чи нардепу обвинувачення в суді чи висувати додаткове обвинувачення. Відповідний законопроект 10206 про внесення змін до КПК щодо оптимізації досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень зареєстровано 2 листопада. Ініціаторами виступає група народних депутатів – Максим Павлюк, Григорій Мамка, Андрій Мотовиловець та інші.

Так, за чинною редакцією статті 481 КПК письмове повідомлення про підозру здійснюється:

1) адвокату, депутату місцевої ради, депутату Верховної Ради АРК, сільському, селищному, міському голові – Генеральним прокурором, його заступником, керівником обласної прокуратури в межах його повноважень;

2) народному депутату України, кандидату у Президенти України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Голові або іншому члену Рахункової палати, прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Директору або іншому працівнику Національного антикорупційного бюро України, заступникам Генерального прокурора, Голові Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступнику - Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора) або заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

3) судді, судді Конституційного Суду України, присяжному на час виконання ним обов’язків у суді, Голові, заступнику Голови, члену Вищої ради правосуддя, Голові, заступнику Голови, члену Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, працівникам Національного антикорупційного бюро України - Генеральним прокурором або його заступником;

3 -1) судді Вищого антикорупційного суду - Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора);

4) Генеральному прокурору - заступником Генерального прокурора.

Депутати пропонують додати до цієї статті частину 2, якою встановити, що зміна повідомлення про підозру, зміна обвинувачення в суді, висунення додаткового обвинувачення в суді щодо осіб, зазначених:

в пункті 1 частини 1 вказаної статті здійснюється заступником Генерального прокурора або Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора),

а щодо осіб, передбачених у пункті 2, пункті 3, пункті 3-1, пункті 4 частини першої цієї статті здійснюється Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора).

Тобто, Генеральний прокурор (або в. о. Генерального прокурора) зможе здійснювати зміну обвинувачення в суді та (або) висунення додаткового обвинувачення в суді народному депутату України, кандидату у Президенти, судді, члену Вищої ради правосуддя тощо.

Відповідно частина 3 буде встановлювати, що Генеральний прокурор (в. о. Генерального прокурора), його заступник, керівник обласної прокуратури може доручити іншим прокурорам здійснити письмове повідомлення про підозру, про її зміну, про нову підозру особам, визначеним частиною першою цієї статті, у порядку, передбаченому частинами першою і другою статті 278 КПК.

Крім того, у статті 482 пропонується визначити, що рішення Вищої ради правосуддя, прийняті за наслідком розгляду клопотань про затримання судді, утримання його під вартою, відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності є обов’язковими, у тому числі і щодо встановлених Вищою радою правосуддя обставин, та оскарженню не підлягають.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що цим же законопроектом пропонується відмовитись від інституту призначення судом апеляційної інстанції нового судового розгляду в суді першої інстанції, а також скасувати інститут понятих із його заміною обов’язковою відеофіксацією процесуальної дії.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.