Протягом 10 місяців ВРП прийняла 11 рішень про надання згоди на утримання судді під вартою

Загалом з початку року до ВРП надійшло 12 подань про надання згоди на утримання судді під вартою.

Протягом січня – жовтня 2023 року Вища рада правосуддя прийняла 11 рішень про надання згоди на утримання судді під вартою та 14 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження і 6 рішень про часткове задоволення таких клопотань.

Про це повідомили у пресслужбі ВРП.

Загалом з початку року до ВРП надійшло 12 подань про надання згоди на утримання судді під вартою. Прийнято 1 рішення про повернення подання про надання згоди на утримання судді під вартою та 1 рішення про відмову у задоволенні подання про надання згоди на утримання судді під вартою за результатами розгляду подання, яке надійшло 21 червня 2022 року.

Також за вказаний період до ВРП надійшло 24 клопотання Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення суддів від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності:

17 клопотань про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності;

7 клопотань про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

За результатами розгляду вказаних клопотань Вищої радою правосуддя прийнято:

14 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження;

6 рішень про часткове задоволення клопотання Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді та продовження строку тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;

1 рішення про відмову в задоволенні клопотання Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;

3 рішення про повернення без розгляду клопотання Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності.

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