Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя отримав гроші за «потрібне» судове рішення, але повернув їх, коли виконати домовленість не вдалося

Дивний випадок стався у Кропивницькому апеляційному суді, а суддя вважає, що став жертвою провокації.

У КПК пропонують визначити, хто має право змінювати судді чи нардепу обвинувачення в суді чи висувати додаткове обвинувачення

Депутати пропонують врегулювати питання зміни обвинувачення у суді для суддів та народних депутатів.

Від строкової служби планують відмовитися, – замінять на рекрутинг

У Верховній Раді пояснили, яких змін чекати українським чоловікам.

З КПК пропонують вилучити інститут понятих

Пропонується відмовитись від інституту призначення судом апеляційної інстанції нового судового розгляду в суді першої інстанції, а також скасувати інститут понятих із його заміною обов’язковою відеофіксацією процесуальної дії.

Верховний Суд: саме по собі залучення адвоката не забезпечує ефективного захисту, присутність має забезпечувати ефективну і практичну правову допомогу

Однією з умов допустимості результатів слідчого експерименту є забезпечення підозрюваної особи правовою допомогою адвоката, яка має бути ефективною, - Верховний Суд.

  1. Суд інфо

Протягом 10 місяців ВРП прийняла 11 рішень про надання згоди на утримання судді під вартою

15:02, 6 листопада 2023
Загалом з початку року до ВРП надійшло 12 подань про надання згоди на утримання судді під вартою.
Протягом 10 місяців ВРП прийняла 11 рішень про надання згоди на утримання судді під вартою
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Протягом січня – жовтня 2023 року Вища рада правосуддя прийняла 11 рішень про надання згоди на утримання судді під вартою та 14 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження і 6 рішень про часткове задоволення таких клопотань.

Про це повідомили у пресслужбі ВРП.

Загалом з початку року до ВРП надійшло 12 подань про надання згоди на утримання судді під вартою. Прийнято 1 рішення про повернення подання про надання згоди на утримання судді під вартою та 1 рішення про відмову у задоволенні подання про надання згоди на утримання судді під вартою за результатами розгляду подання, яке надійшло 21 червня 2022 року.

Також за вказаний період до ВРП надійшло 24 клопотання Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення суддів від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності:

  • 17 клопотань про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності;
  • 7 клопотань про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

За результатами розгляду вказаних клопотань Вищої радою правосуддя прийнято:

  • 14 рішень про задоволення клопотань Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення та продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження;
  • 6 рішень про часткове задоволення клопотання Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді та продовження строку тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності;
  • 1 рішення про відмову в задоволенні клопотання Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;
  • 3 рішення про повернення без розгляду клопотання Офісу Генерального прокурора про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді