Суддя отримав гроші за «потрібне» судове рішення, але повернув їх, коли виконати домовленість не вдалося

Дивний випадок стався у Кропивницькому апеляційному суді, а суддя вважає, що став жертвою провокації.

Джерело фото: НАБУ

Вища рада правосуддя 6 листопада 2023 року відсторонила від здійснення правосуддя суддю Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара.

Як зазначено у матеріалах справи судді, він підозрюється у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу.

21 березня 2023 року Добровеличківський районний суд Кіровоградської області засудив місцевого мешканця Дениса Деркача за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 2 роки.

Денис Деркач у лютому 2022 року, керуючи технічно несправним мотоциклом, збив жінку, яка керувала велосипедом. Від отриманих травм громадянка померла.

За даними САП, 26 травня суддя Володимир Гончар вступив у змову з особою, яка була зацікавлена в тому, щоб Денис Деркач отримав покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

26 вересня Володимир Гончар, який був визначений головуючим у справі Дениса Деркача, отримав від посередника $10,5 тис. за «потрібне» рішення колегії суддів.

Втім, 28 вересня 2023 року колегія суддів у зазначеній справі залишила вирок суду першої інстанції без змін.

Таким чином, домовленість щодо «вирішення» справи не була виконана.

В той же день 28 вересня, за даними слідства, Володимир Гончар повернув $10 тис. посереднику.

При цьому, за даними САП, суддя залишив собі «за клопоти» близько $500, які й були знайдені у судді під час обшуку 26 жовтня.

На засіданні ВРП 6 листопада Володимир Гончар на свій захист зазначив, що він став жертвою провокації.

«Я ніяких пропозицій щодо надання мені неправомірної вигоди не висказував. Ніякі гроші я не отримував. У мене взагалі не знаходили ніяких грошей. Рішення суду першої інстанції залишилось в силі. Це була провокація щодо мене», - розповів Володимир Гончар.

Втім, Вища рада правосуддя все ж вирішила відсторонити Володимира Гончара від здійснення правосуддя до 26 грудня 2023 року.

«За» відповідне рішення проголосували 13 членів Ради правосуддя, а «проти» – 2.

Нагадаємо, що останнім, до зазначеної історії, випадком викриття на корупційному правопорушенні судді апеляційного суду, була справа судді Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка. За даними САП, у 2018 році суддя отримав 30 тисяч гривень за вплив на суддів Соснівського райсуду м. Черкаси у справі щодо ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення. Суддя у 2019 році звільнився у відставку, однак Вищий антикорупційний суд визначив йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Втім, у вересні 2021 року Верховний Суд скасував рішення ВАКС та АП ВАКС і закрив кримінальне провадження з причин направлення САП обвинувального акту до суду після закінчення строків досудового розслідування.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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