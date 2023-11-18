В Гоструда отметили, что приказы и другие документы и сообщения, связанные с вопросами трудовых отношений, могут пересылаться альтернативными средствами связи.

В Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда объяснили, можно ли отправить заявление о предоставлении неоплачиваемого отпуска через мессенджер.

Чиновники отметили, что в период действия военного положения работодатель и работник могут договориться о любом доступном способе электронной коммуникации, избранном по соглашению сторон. Это означает, что приказы и другие документы и сообщения, связанные с вопросами трудовых отношений, могут пересылаться альтернативными средствами связи (электронная почта, мессенджеры и т.п.). Однако такой способ коммуникации обязательно следует согласовать заранее.

Согласование может быть подтверждено, например, предписанием или приказом работодателя или наличием определенных положений в трудовом договоре.

Кроме того, в Гоструда обратили внимание на недопущение мобинга, дискриминации работников по ВИЧ/СПИДу и обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в трудовых отношениях, а также упомянули о необходимости психологической поддержки работников на рабочих местах.

Ранее мы писали, могут ли работодатели заставлять работников уходить в отпуска за свой счет во время военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.