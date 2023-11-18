Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата ВС: суд применяет исковую давность только тогда, когда есть основания для удовлетворения иска

Прерывается ли исковая давность по требованию об обращении взыскания на предмет ипотеки подачей иска о взыскании долга по основному обязательству, - позиция БП ВС.

«Живые суверенные мужчины» атакуют суд в Ровенской области и мешают рассматривать дело

Мужчины говорят, что имеют только гражданство УССР и СССР и не признают гражданство Украины.

Украинский завод поставил иностранной компании украинскую пшеницу и за нее не заплатила, — БП ВС определила, должен ли спор с гарантом рассматриваться в Лондоне

Большая Палата Верховного Суда признала неправильной позицию апелляционного суда, считавшего, что наличие в контракте, заключенном продавцом и покупателем, арбитражной оговорки не предусматривает автоматического распространения этой оговорки на отношения с гарантом (поручителем) по договору поручительства, который такой оговорки не содержит.

БП ВС высказалась о характере отношений по оспариванию свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и перераспределении наследственных долей

Как отметила БП ВС, тот факт, что наследники на время обжалования свидетельства уже приобрели статус участников частного предприятия, не свидетельствует о наличии спора относительно корпоративных прав, ведь все основания возникновения такого спора являются юридическими фактами семейного и наследственного права.

Украинцы смогут пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории ЕС, - в Раду внесли законопроект

Депутаты предлагают принять закон, позволяющий украинцам на постоянной основе пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств-членов ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга.

  1. В Украине

Можно ли отправить заявление о предоставлении неоплачиваемого отпуска через мессенджер

11:00, 18 ноября 2023
В Гоструда отметили, что приказы и другие документы и сообщения, связанные с вопросами трудовых отношений, могут пересылаться альтернативными средствами связи.
Можно ли отправить заявление о предоставлении неоплачиваемого отпуска через мессенджер
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда объяснили, можно ли отправить заявление о предоставлении неоплачиваемого отпуска через мессенджер.

Чиновники отметили, что в период действия военного положения работодатель и работник могут договориться о любом доступном способе электронной коммуникации, избранном по соглашению сторон. Это означает, что приказы и другие документы и сообщения, связанные с вопросами трудовых отношений, могут пересылаться альтернативными средствами связи (электронная почта, мессенджеры и т.п.). Однако такой способ коммуникации обязательно следует согласовать заранее.

Согласование может быть подтверждено, например, предписанием или приказом работодателя или наличием определенных положений в трудовом договоре.

Кроме того, в Гоструда обратили внимание на недопущение мобинга, дискриминации работников по ВИЧ/СПИДу и обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в трудовых отношениях, а также упомянули о необходимости психологической поддержки работников на рабочих местах.

Ранее мы писали, могут ли работодатели заставлять работников уходить в отпуска за свой счет во время военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Сальніков
    Олексій Сальніков
    голова Державної судової адміністрації України
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Гізо Углава
    Гізо Углава
    Перший заступник Директора Національного антикорупційного бюро