У Чорному морі на міні підірвався балкер, який перевозив зерно, — ЗМІ

Ймовірно, судно натрапило на плаваючу морську міну.

ілюстративне фото

У Чорному морі на міні підірвалося торгове судно, що перевозило зерно. Воно отримало легкі пошкодження біля узбережжя України. Про це пише Reuters.

За інформацією видання, балкер "Georgia S" під прапором Ліберії, прямував із порту Південний та був завантажений зерном, коли зазнав пошкоджень у відкритому морі.

Зазначається, що балкер, ймовірно, підірвався на морській плаваючій міні та зазнав невеликих ушкоджень.

Згідно з даними компанії MarineTraffic, яка займається відстеженням суден і морською аналітикою, в п’ятницю судно прямувало до румунського порту Констанца.

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