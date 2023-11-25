В Киеве возможны ограничения энергоснабжения, — КГВА

По информации «Укрэнерго», магистральные воздушные линии электропередачи и линии распределения облэнерго в центральном регионе повреждены в результате ночной атаки врага. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации и отметили, что в городе возможны ограничения энергоснабжения.
«Это означает, что надежность энергопитания в регионе снижена.
Ремонтные бригады уже начали аварийно-восстановительные работы. Но в период выполнения восстановительных работ в столице возможны ограничения энергоснабжения», – написали там.
В КМВА отметили, что для ликвидации последствий атаки нужно время, а ремонтные бригады делают все возможное, чтобы восстановить надежность энергоснабжения как можно скорее.
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