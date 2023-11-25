У Києві можливі обмеження енергопостачання, — КМВА

За інформацією «Укренерго», магістральні повітряні лінії електропередачі та лінії розподілу обленерго в центральному регіоні пошкоджені внаслідок нічної атаки ворога.

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За інформацією «Укренерго», магістральні повітряні лінії електропередачі та лінії розподілу обленерго в центральному регіоні пошкоджені внаслідок нічної атаки ворога. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації та зазначили, що у місті можливі обмеження енергопостачання.

«Це означає, що надійність енергоживлення в регіоні знижена.

Ремонтні бригади вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Але в період виконання відновлювальних робіт в столиці можливі обмеження енергопостачання», - написали там.

У КМВА наголосили, що для ліквідації наслідків атаки потрібен час, а ремонтні бригади роблять все можливе, щоб відновити надійність енергопостачання якомога швидше.

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