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  1. В Україні

Лікарі та фармацевти не матимуть права призначати ліки, керуючись вигодою від виробника

12:21, 25 листопада 2023
Уряд підтримав законопроєкт, який заборонить прояви такої «співпраці», надалі його має розглянути Верховна Рада.
Лікарі та фармацевти не матимуть права призначати ліки, керуючись вигодою від виробника
Зображення: freepik.com
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Лікарі, фармацевти та спеціалісти з реабілітації не матимуть права безпосередньо чи через інших осіб вимагати, просити та одержувати ані кошти, ані іншу вигоду за призначення лікарських засобів конкретного виробника. Заборона поширюватиметься і на медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, Уряд підтримав законопроєкт, який заборонить прояви такої «співпраці» між виробниками, дистриб'юторами лікарських засобів та представниками фармацевтичних компаній з медичними та фармацевтичними працівниками. 

Надалі, законопроєкт має розглянути Верховна Рада.

Законопроєктом передбачено перелік чітких дій, які впливають на об’єктивність та ефективність роботи лікарів та фармацевтів, з метою недопущення призначення ліків під впливом прямих чи непрямих фінансових стимулів.

Також буде заборонено використовувати для призначення ліків бланки фармкомпаній, які містять рекламну інформацію.

Окрім того, фармацевти при відпуску лікарських засобів на прохання покупця будуть зобов’язані надати достовірну інформацію про наявні аналоги. Провізор не має приховувати інформацію про ліки з аналогічною діючою речовиною за нижчою ціною, керуючись власною вигодою.

Законопроєкт розроблено на виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

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