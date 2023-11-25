У ДТП на Харківщині 18 осіб постраждали, одна людина загинула

ДТП сталася між легковиком «Toyota» та автобусом «Volkswagen».

Джерело фото: facebook.com/police.kharkov

Поліція встановлює обставини ДТП в Куп’янському районі на Харківщині, в якій одна людина загинула, а 18 постраждали.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у п’ятницю вранці, 24 листопада, на автодорозі Чугуїв-Мілове.

У поліції за попередніми даними пишуть, що водій автомобіля «Toyota» виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автобусом «Volkswagen» під керуванням 56-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці. Його пасажир з травмами був госпіталізований до лікарні.

Водій та 16 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Всі обставини встановлюються.

Також ми писали, що у Києві водій збив патрульного та зник з місця аварії.

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