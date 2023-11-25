У Києві водій збив патрульного та втік з місця аварії

Поліцейські затримали керманича.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У Києві затримали водія, який збив патрульного та зник з місця аварії. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

У середу ввечері, 23 листопада, на Харківському шосе в Києві поліцейські відпрацьовували повідомлення про травмування собаки водієм авто.

У цей час, по інформації поліції, керманич Ford, скоїв наїзд на патрульного.

«Керманич Ford, попередньо в стані сп’яніння, проїжджаючи повз поліцейських, скоїв наїзд на патрульного та зник з місця події», - сказано у повідомленні.

Інспектор отримав тілесні ушкодження, медики його ушпиталили.

Невдовзі патрульні встановили водія та затримали його.

На місці працювали слідчі для встановлення всіх обставин справи та надання правової кваліфікації.

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