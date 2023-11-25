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Масштабна атака ворога на Київ: що відомо на даний момент

08:19, 25 листопада 2023
У КМВА повідомили, що відомо про масштабну атаку дронів на Київ.
Масштабна атака ворога на Київ: що відомо на даний момент
Ілюстрація mil.in.ua
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Країна-агресорка росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Внаслідок падіння уламків постраждали кілька людей, виникли пожежі у різних районах столиці.

В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в наслідок збиття ворожих БпЛА та падіння уламків в Солом'янському районі сталося загорання.

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, в Солом'янському районі в окремих будинках зафіксовано пошкодження вікон в квартирах, також сталося загоряння в нежитловому приміщенні на площі 100 м2.

У  Дніпровському районі міста внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей, є задимлення на верхніх поверхах багатоповерхівки.

Також, за словами начальника КМВА, внаслідок збиття ворожих дронів зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі.

У Печерському районі - також на незабудовану територію. Попередньо без наслідків.

«У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків є двоє постраждалих - в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

Також в цьому районі у 5-поверховому будинку сталося руйнування на другому поверсі, вибиті шибки. В будівлі заблоковано дві жінки. Проводяться роботи по деблокування», - повідомив Сергій Попко.

Згодом начальника КМВА написав, що в Голосіївському районі уламки упали на 4-поверховий житловий будинок. Інформація щодо характеру ймовірних руйнувань та щодо потерпілих уточнюється.

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