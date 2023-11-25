Масштабна атака ворога на Київ: що відомо на даний момент

У КМВА повідомили, що відомо про масштабну атаку дронів на Київ.

Ілюстрація mil.in.ua

Країна-агресорка росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Внаслідок падіння уламків постраждали кілька людей, виникли пожежі у різних районах столиці.

В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в наслідок збиття ворожих БпЛА та падіння уламків в Солом'янському районі сталося загорання.

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, в Солом'янському районі в окремих будинках зафіксовано пошкодження вікон в квартирах, також сталося загоряння в нежитловому приміщенні на площі 100 м2.

У Дніпровському районі міста внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей, є задимлення на верхніх поверхах багатоповерхівки.

Також, за словами начальника КМВА, внаслідок збиття ворожих дронів зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі.

У Печерському районі - також на незабудовану територію. Попередньо без наслідків.

«У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків є двоє постраждалих - в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

Також в цьому районі у 5-поверховому будинку сталося руйнування на другому поверсі, вибиті шибки. В будівлі заблоковано дві жінки. Проводяться роботи по деблокування», - повідомив Сергій Попко.

Згодом начальника КМВА написав, що в Голосіївському районі уламки упали на 4-поверховий житловий будинок. Інформація щодо характеру ймовірних руйнувань та щодо потерпілих уточнюється.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.