Зеленський звільнив одразу чотирьох заступників командувача Нацгвардії: названо наступників

Президент провів зміни у складі командування Нацгвардії.

Фото: president.gov.ua

У п’ятницю, 24 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у складі командування Національної гвардії. Глава держави підписав укази про звільнення чотирьох заступників командувача НГУ.

Президент звільнив з посад заступників командувача Нацгвардії Миколу Миколенко, Олега Сахона, Олександра Набока та Володимира Кондратюка.

Також Глава держави підписав укази про призначення нових заступників командувача НГУ, якими стали Олексій Осипенко, Олександ Білоус та Вадим Гладков.

Раніше Зеленський призначив Анатолія Казмірчука новим командувачем Медичних сил ЗСУ та звільнив Олександра Тарасовського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

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