Зеленский уволил сразу четырех заместителей командующего Нацгвардией: названы преемники

Президент произвел изменения в составе командования Нацгвардии.

Фото: president.gov.ua

В пятницу, 24 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский произвел кадровые изменения в составе командования Национальной гвардии. Глава государства подписал указы об увольнении четырех заместителей командующего НГУ.

Президент уволил с должностей заместителей командующего Нацгвардией Николая Миколенко, Олега Сахона, Александра Набока и Владимира Кондратюка.

Также Глава государства подписал указы о назначении новых заместителей командующего НГУ, которыми стали Алексей Осипенко, Александр Белоус и Вадим Гладков.

Ранее Зеленский назначил Анатолия Казмирчука новым командующим Медицинскими силами ВСУ и уволил Александра Тарасовского с должности заместителя председателя Службы внешней разведки.

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