«Переговорная позиция Украины очень плохая», — Арахамия о переговорах с рф

Давид Арахамия заявил, что Украина не собирается садиться за стол переговоров с россией.

Украина находится в очень плохой переговорной позиции, поэтому страна не собирается садиться за стол переговоров с рф. Об этом заявил глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире «Мосейчук+».

«Сейчас, я думаю, что все руководство Украины, и политическое, и военное – о том, чтобы воевать. Почему? Потому что мы не можем сейчас сесть за стол переговоров, у нас позиция переговорная очень плохая. За что мы будем сейчас садиться там, где мы остаемся? "Давайте просто заканчивать?" Вы считаете, что украинское общество воспримет?», - сказал Арахамия.

Он добавил, что все решения такого масштаба должны быть приняты путем референдумов.

«Если будет органическое окончание, как в Корее, где ничего не подписывали – тогда возможно. А если кто-то будет подписывать, и это потом надо будет ратифицировать в парламенте – парламент просто друг друга убьет. Очень будут полярные взгляды.

Я считаю, здесь нужно делать только через референдум. Когда народ скажет, что надо так – я проголосую не глядя. Я просто свое мнение дальше засуну и буду поступать так, как сказал народ», – сказал Давид Арахамия.

Ранее Арахамия сообщил, что война могла закончиться в 2022 году, если бы Украина согласилась на нейтралитет

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