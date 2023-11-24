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  1. В Украине

Война могла закончиться в 2022 году, если бы Украина согласилась на нейтралитет, — Давид Арахамия

21:14, 24 ноября 2023
Давид Арахамия отметил, что целью россии было «додавить» Украину, чтобы страна взяла нейтралитет.
Война могла закончиться в 2022 году, если бы Украина согласилась на нейтралитет, — Давид Арахамия
Фото: 5.ua
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Глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что война могла закончиться в 2022 году, если бы Украина согласилась на нейтралитет. Об этом он сказал в эфире «Мосейчук+».

«Целью россии было додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них: они были готовы окончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное», – сказал он.

Также Арахамия добавил, что это было нереально, потому что вступление в НАТО у нас прописано в Конституции и не было доверия к Кремлю.

Ранее Арахамия сообщил, что в 2024 году в Украине не будет возможности провести выборы ни парламентские, ни местные, ни президентские. 

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