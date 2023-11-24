В 2024 году в Украине не будет никаких выборов — Давид Арахамия

По словам Давида Арахамии, никто Украину не заставляет проводить выборы.

Глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что в 2024 году в Украине не будет возможности провести выборы ни парламентские, ни местные, ни президентские. Об этом он сказал в эфире «Мосейчук+».

«Я думаю, что давайте будем пошагово идти, - следующий год я не считаю, что вообще какие-то выборы могут быть. В следующем году - ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет», - сказал Арахамия.

Также он отметил, что никто Украину не заставляет проводить выборы, однако периодически этот вопрос поднимается от отдельных западных чиновников.

«Единичны были политики которые говорили, что «возможно вам нужно будет садиться за стол переговора, и тогда возможно если вы будете условно не легитимны, и тогда к вам могут быть такие вопросы, возможно, вам нужно провести выборы», - отметил он.

Однако в момент, когда обсуждение выборов доходит до конкретики, вопрос выборов снимается.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас не время готовиться к выборам, а следует сконцентрироваться на борьбе против оккупантов. По его словам, Украине нужно гораздо больше сосредоточенности на обороне – всем в государстве, и особенно на региональном уровне, в тыловых городах.

Также Зеленский говорил, в каком случае будет баллотироваться на второй президентский срок.

Мы писали, что Президент отметил ряд проблем в проведении выборов в окопах и на ВОТ.

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