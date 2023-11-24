Практика судів
Блоги
Публікації
Мобілізовані викладачі більше не зможуть претендувати на збереження середнього заробітку, – парламент ухвалив закон

22 листопада Верховна Рада ухвалила закон авторства Галини Третьякової, який скасовує норму закону про освіту стосовно збереження середнього заробітку за педагогічним чи науково-педагогічним працівником.

В КУпАП з’являться нові штрафи за психологічне насильство за ознакою статі та сексуальне домагання на роботі

У Кодексі про адміністративні правопорушення передбачать відповідальність за сексуальні домагання на роботі, а також за умисне вчинення будь-яких діянь фізичного, психологічного або економічного характеру через належність особи до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі жінки або чоловіка.

Заступників керівників апаратів в судах, де кількість працівників не перевищує 75 осіб, поки що звільняти не потрібно – ДСА

Рада суддів України досягла компромісу з ДСА, але рішення Вищої ради правосуддя поки що немає.

Верховна Рада внесла зміни до закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану

Зміни стосуються надання відпусток без збереження заробітної плати.

Кабмін схвалив проект змін до закону про військовий обов’язок і військову службу

Зміни стосуються військового обліку осіб, що проходять службу у БЕБ.

  1. В Україні

У 2024 році в Україні не буде ніяких виборів — Давид Арахамія

20:39, 24 листопада 2023
За словами Давида Арахамії, ніхто Україну не змушує проводити вибори.
У 2024 році в Україні не буде ніяких виборів — Давид Арахамія
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що у 2024 році в Україні не буде змоги провести вибори, ні парламентські, ні місцеві, ні президентські. Про це він сказав в ефірі «Мосейчук+».

«Я думаю, що давайте будемо покроково йти, - наступний рік я не вважаю що взагалі якісь вибори можуть бути. Наступного року – ні парламентських, ні місцевих, ні президентських виборів не буде», - сказав Арахамія.

Також він зауважив, що ніхто Україну не змушує проводити вибори, однак періодично це питання підіймається від окремих західних чиновників.

«Поодинокі були політики які казали що «можливо вам треба буде сідати за стіл перемови, і тоді можливо якщо ви будете умовно не легітимні, і тоді до вас можуть бути такі питання можливо вам треба провести вибори», - зауважив він.

Однак в момент, коли обговорення виборів доходить до конкретики то питання виборів знімається.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз не час готуватися до виборів, а слід сконцентруватися на боротьбі проти окупантів. За його словами, Україні потрібно значно більше зосередженості на обороні – всім у державі, і особливо на регіональному рівні, у тилових містах.

Також Зеленський казав у якому випадку балотуватиметься на другий президентський термін.

Ми писали, що Президент наголосив на ряді проблем у проведенні виборів в окопах та на ТОТ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сидор
    Наталія Сидор
    суддя Львівського окружного адміністративного суду