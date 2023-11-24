У 2024 році в Україні не буде ніяких виборів — Давид Арахамія

За словами Давида Арахамії, ніхто Україну не змушує проводити вибори.

Голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що у 2024 році в Україні не буде змоги провести вибори, ні парламентські, ні місцеві, ні президентські. Про це він сказав в ефірі «Мосейчук+».

«Я думаю, що давайте будемо покроково йти, - наступний рік я не вважаю що взагалі якісь вибори можуть бути. Наступного року – ні парламентських, ні місцевих, ні президентських виборів не буде», - сказав Арахамія.

Також він зауважив, що ніхто Україну не змушує проводити вибори, однак періодично це питання підіймається від окремих західних чиновників.

«Поодинокі були політики які казали що «можливо вам треба буде сідати за стіл перемови, і тоді можливо якщо ви будете умовно не легітимні, і тоді до вас можуть бути такі питання можливо вам треба провести вибори», - зауважив він.

Однак в момент, коли обговорення виборів доходить до конкретики то питання виборів знімається.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз не час готуватися до виборів, а слід сконцентруватися на боротьбі проти окупантів. За його словами, Україні потрібно значно більше зосередженості на обороні – всім у державі, і особливо на регіональному рівні, у тилових містах.

Також Зеленський казав у якому випадку балотуватиметься на другий президентський термін.

Ми писали, що Президент наголосив на ряді проблем у проведенні виборів в окопах та на ТОТ.

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