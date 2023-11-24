У Раді заявили, що після зміни військкомів пішов провал мобілізації

У парламенті вважають, що зараз проблеми з мобілізацією більші, ніж проблеми зі снарядами.

Фото: rada.gov.ua

В Україні після зміни військкомів відбувся провал мобілізації. Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у інтерв’ю NV.

За його словами, на цю ситуацію потрібно швидко впливати, бо будуть великі проблеми.

«Ми всі знаємо, що в нас зараз проблема з мобілізацією, можна сказати, провал мобілізації. Після того, як були змінені військкоми, у нас пішов провал мобілізації. Це ситуація, на яку потрібно швидко впливати. Бо якщо ми не вплинемо і нічого не змінимо, у нас будуть дуже великі проблеми», - сказав він.

Костенко додав, що зараз проблеми з мобілізацією, мабуть, більші, ніж проблеми зі снарядами, тому зараз на це потрібно впливати та щось робити бо «це одна історія».

«І от тут потрібно саме рішення політичного керівництва — це не питання, яке має вирішувати головком. Це питання саме політичного керівництва — ухвалення законів, які вже давно лежать не підписані, підписати їх — щодо зменшення віку мобілізації або іншого», - вважає він.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що завдання поставлено Головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умєрову, які будуть доповідати з питань мобілізації наступного тижня.

Крім того, до кінця 2024 року Верховна Рада планує ухвалити великий законопроект, який врегулює питання мобілізації та демобілізації. Про це в ефірі телемарафону заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За словами Давида Арахамії, документ з’явиться до нового року точно, а зараз на комітеті намагаються створити «матрицю мобілізації та демобілізації».

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що строковики будуть демобілізовані після закінчення терміну служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.