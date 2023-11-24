Зміни щодо мобілізації представлять наступного тижня, — Зеленський, відео

Володимир Зеленський заявив, що завдання поставлено Головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умєрову, які будуть доповідати з питань мобілізації наступного тижня

Комплексний план з мобілізації буде представлений вже наступного тижня. Про це Володимир Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевічсом у Києві, повідомляє УНІАН. Він зазначив, що питання мобілізації є складним і дуже актуальним. У більш ширшому розумінні, це питання стосується ТЦК, ВЛК, демобілізації і власне мобілізації.

За словами Зеленського, 24 листопада відбулася комплексна доповідь про те, які існують виклики, як вирішити поточні питання, що треба зробити, які внести законодавчі зміни і хто повинен це зробити.

«Є якісь рішення, які одразу ми вирішили, скажу вам чесно. Але я хотів би, щоби люди розуміли увесь план дій - куди ми йдемо з цим, які виклики, щоб люди бачили. В мобілізації дуже важливо, щоб знаєте - як із пункту "А" в пункт "Б". Щоб не було, що ми тільки розуміємо із пункту "А" і розуміємо куди ми вийшли. Нам потрібно знати, куди ми повинні прийти, коли, якими силами. Тому комплесний план з цього питання буде на наступному тижні», - наголосив Президент.

Глава держави додав, що завдання поставлено Головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умєрову, а також прем'єр-міністру Денису Шмигалю, бо ще є економічні питання. «Вони будуть все комплексно доповідати на наступному тижні», - відзначив Зеленський.

Нагадаємо, 24 листопада Зеленський повідомив, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача йшлося про мобілізацію, демобілізацію, роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та військово-лікарських комісій, а також ротацію та строковиків.

Він заслухав доповіді міністра оборони, Головкома, начальника Генштабу, міністра охорони здоров’я, очільника МВС, міністра закордонних справ, директора ДБР та першого заступника міністра оборони.

Слід зауважити, на початку тижня раніше заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Мар’яна Безугла повідомила, що народні депутати готують до реєстрації великий законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Зокрема, військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, втрачають право на відстрочку. А коло осіб, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю І та ІІ групи або особою, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду, зменшено до членів сім’ї першого ступеня споріднення.

Крім того, пропонується змінити порядок надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту. Змінами передбачається усунути можливість уникнення від призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти.

За кілька днів про те, що до кінця 2024 року Верховна Рада планує ухвалити великий законопроект, який врегулює питання мобілізації та демобілізації в ефірі телемарафону заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За словами Давида Арахамії, документ з’явиться до нового року точно, а зараз на комітеті намагаються створити «матрицю мобілізації та демобілізації».

Автор: Наталя Мамченко

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