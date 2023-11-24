Пенсіонери зможуть отримати по 5 світлодіодних ламп у відділеннях Укрпошти

Нововведення дасть змогу пришвидшити процес видачі ламп.

У п’ятницю, 24 листопада, Уряд спростив видачу світлодіодних лампочок населенню. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що було внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії в Україні.

Зокрема, було запроваджено додаткову можливість отримання пенсіонерами по 5 світлодіодних ламп на одну особу «безпосередньо у відділеннях поштового зв'язку АТ «Укрпошта».

Для цього потрібно лише мати при собі пенсійне посвідчення.

За словами Мельничука, нововведення «дасть змогу пришвидшити процес видачі лампочок реципієнтам перед початком осінньо-зимового періоду підвищених навантажень на енергосистему України».

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