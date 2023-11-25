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Діяли під виглядом працівників інвесткомпанії: в Одесі викрили шахрайський кол-центр

07:00, 25 листопада 2023
Аферисти схиляли українців та іноземців до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи.
Діяли під виглядом працівників інвесткомпанії: в Одесі викрили шахрайський кол-центр
Фото: Одеська обласна прокуратура
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В Одесі ліквідували шахрайський кол-центр, учасники якого під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу ошукували громадян України та іноземців. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура. 

Як стало відомо, зловмисники телефонували громадянам різних країн і представлялися працівниками інвестиційної компанії. Вони схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи.

Аферисти "працювали" з громадянами України, Молдови, країн Євросоюзу, ОАЕ та США.

"В орендованому угрупованням приміщенні було створено й обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації - "служба безпеки", "відділ холодників" і "відділ тім-лідерів". Кожен відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал. Штатна чисельність кол-центру становила до 80 працівників", - повідомляє ОГП. 

Зазначається, що щомісячний дохід "інвестиційного холдингу" становив $150-200 тис., з якого до $100 тис. йшло на забезпечення діяльності, зокрема $50 тис. - на зарплати. Тільки оренда приміщення становила $10 тис. на місяць, яке шахраї змінювали кожні три-чотири місяці з метою конспірації.

Правоохоронці провели близько 30 обшуків, вилучили комп'ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, сценарії розмов із майбутніми потерпілими тощо.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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