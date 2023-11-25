Действовали под видом работников инвесткомпании: в Одессе разоблачили мошеннический колл-центр

Аферисты склоняли украинцев и иностранцев к перечислению средств под предлогом инвестирования в криптовалюту, ценные бумаги и другие активы.

Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе ликвидировали мошеннический колл-центр, участники которого под видом международного инвестиционного холдинга обманывали граждан Украины и иностранцев. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Как стало известно, злоумышленники звонили по телефону гражданам разных стран и представлялись работниками инвестиционной компании. Они склоняли собеседников к перечислению средств под предлогом инвестирования в криптовалюту, ценные бумаги и другие активы.

Аферисты работали с гражданами Украины, Молдовы, стран Евросоюза, ОАЭ и США.

"В арендованном группировкой помещении были созданы и оборудованы отдельные структурные подразделения преступной организации - "служба безопасности", "отдел холодиков" и "отдел тим-лидеров". Каждый отдел имел свои функции, штат работников, своего администратора, инструкции по введению потерпевших в заблуждение и учебный материал. Штатная численность колл-центра составляла до 80 работников", - сообщает ОГП.

Отмечается, что ежемесячный доход "инвестиционного холдинга" составил $150-200 тыс., из которого до $100 тыс. уходило на обеспечение деятельности, в том числе $50 тыс. - на зарплаты. Только аренда помещения составляла $10 тыс. в месяц, который мошенники меняли каждые три-четыре месяца с целью конспирации.

Правоохранители провели около 30 обысков, изъяли компьютерную технику, носители информации, мобильные телефоны, черновые записи, сценарии разговоров с будущими потерпевшими.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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