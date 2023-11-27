Применение электронных браслетов для лиц, совершивших домашнее насилие: Верховная Рада приняла изменения в кодексы за основу

Предлагаются изменения в УК, УПК и ГПК в части применения электронных средств контроля, которые отслеживают выполнение обидчиком требований ограничительных предписаний и ограничительных мер, а также запреты приближаться к потерпевшему.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 5629 о применении ограничительных мер противодействия домашнему насилию. Законопроект был внесен еще в июне 2021 народными депутатами-членами Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Целью является урегулирование вопроса ограничительных мер противодействия домашнему насилию в части применения электронных средств контроля, которые отслеживают выполнение обидчиком требований ограничительных предписаний и ограничительных мер и касаются запрета приближаться к потерпевшему лицу.

Для реализации указанной цели предлагается:

– предусмотреть запрет приближаться на определенное расстояние до лица, пострадавшего от домашнего насилия, в качестве ограничительной меры, применяемой к лицу, совершившему домашнее насилие (новый п. 6 ч. 1 ст. 91-1 Уголовного кодекса), или ограничительного предписания в отношении обидчика (новый п. 7 ч. 2 ст. 26 Закона «О предотвращении и противодействии домашнему насилию»);

Согласно изменениям в интересах потерпевшего от преступления, связанного с домашним насилием, одновременно с назначением наказания, не связанного с лишением свободы, или освобождением от уголовной ответственности или наказания, суд может применить к лицу запрет приближаться на определенное расстояние до лица, пострадавшего от домашнего насилия. Такая ограничительная мера применяется к осужденному только при наличии письменного согласия на это лица, пострадавшего от домашнего насилия, или его законного представителя, кроме случая, когда законным представителем является осужденный. При применении этого ограничительного мероприятия на осужденного возлагается обязанность носить электронное средство контроля.

– внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс и Гражданский процессуальный кодекс для обеспечения выполнения подозреваемым, обвиняемым, обидчиком указанного выше ограничительного мероприятия/предписания;

Так, если при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, прокурор докажет наличие обстоятельств, суд может применить запрет приближаться на определенное расстояние до лица, пострадавшего от домашнего насилия. При применении этого ограничительного мероприятия на подозреваемого обвиняемого возлагается обязанность носить электронное средство контроля.

С целью обеспечения выполнения ограничительного мероприятия работниками органа Национальной полиции на основании определения следственного судьи, суда предоставляется электронное средство контроля, позволяющее отслеживать и фиксировать приближение подозреваемого, обвиняемого.

Работник органа Национальной полиции перед предоставлением потерпевшему электронного средства контроля обязан под роспись разъяснить правила пользования электронным средством контроля, технику безопасности обращения с ним и последствия его утраты или повреждения.

При применении к лицу, совершившему домашнее насилие, ограничительной меры, суд отдельно указывает на предоставление потерпевшему электронного средства контроля, которое позволяет отслеживать и фиксировать приближение осужденного.

В Гражданском процессуальном кодексе (статья 350-8 «Вручение решения суда, уведомление о выдаче или продлении ограничительного предписания») предлагается установить, что с целью обеспечения выполнения ограничительного предписания, предусмотренного пунктом 7 части первой статьи 26 Закона «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» судом возлагается на обидчика обязанность носить электронное средство контроля, которое заключается в закреплении на теле обидчика устройства, позволяющего отслеживать и фиксировать его местонахождение. Такое устройство должно быть защищено от самостоятельного снятия, повреждения или иного вмешательства в его работу с целью уклонения от контроля и сигнализировать о попытках лица совершить такие действия. Работниками органа Национальной полиции предоставляется пострадавшему лицу электронное средство контроля, позволяющее отслеживать и фиксировать приближение обидчика. Электронные средства контроля применяются в порядке, установленном МВД.

Не допускается применение электронных средств контроля, которые существенно нарушают нормальный уклад жизни лица, вызывают значительные неудобства в их ношении или могут представлять опасность для жизни и здоровья использующего их лица. Применение электронного средства контроля возлагается на органы национальной полиции.

Работник органа Национальной полиции перед применением электронного средства контроля обязан под роспись разъяснить обидчику правила пользования устройством, технику безопасности обращения с ним и последствия его снятия или неправомерного вмешательства в его работу с целью уклонения от контроля, а пострадавшему

лицу – правила пользования устройством, технику безопасности обращения с ним и последствия его потери или повреждения.

Отказ обидчика от ношения средства электронного контроля, преднамеренное снятие, повреждение или иное вмешательство в его работу с целью уклонения от выполнения ограничительного предписания, связанного с запретом приближаться на определенное расстояние до пострадавшего, а равно попытка совершить указанные действия является невыполнением этого ограничительного предписания.

– дополнить Уголовно-исполнительный кодекс Украины новой ст. 85-1 «Порядок выполнения ограничительного мероприятия, применяемого к лицам, совершившим домашнее насилие»;

– установить административную ответственность за нарушение установленного порядка применения электронного средства контроля лицом, пострадавшим от домашнего насилия (новая ст. 173-5 Кодекса об административных правонарушениях) и т.д.

Так, в новой статье 173-5 КоАП предлагается определить, что умышленное нарушение установленного порядка применения электронного средства контроля лицом, пострадавшим от домашнего насилия, предоставленного ему с целью выполнения подозреваемым, обвиняемым, осужденным, обидчиком ограничительного предписания – влечет наложение штрафа от 170 до 340 грн.

Напомним, Верховной Радой 7 декабря 2017 года был принят Закон «О предотвращении и противодействии домашнему насилию». Указанным Законом был введен дополнительный механизм защиты потерпевшего, а именно ограничительное предписание в отношении обидчика – установленная в судебном порядке мера временного ограничения прав или возложения обязанностей на лицо, совершившее домашнее насилие, направленное на обеспечение безопасности пострадавшего.

Автор: Наталья Мамченко

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