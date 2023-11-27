Застосування електронних браслетів для осіб, що вчинили домашнє насильство: Верховна Рада схвалила зміни до кодексів за основу

Пропонуються зміни до КК, КПК і ЦПК у частині застосування електронних засобів контролю, які відстежують виконання кривдником вимог обмежувальних приписів та обмежувальних заходів, а також заборони наближатися до потерпілої особи.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 5629 щодо застосування обмежувальних заходів протидії домашньому насильству. Законопроект був внесений ще у червні 2021 року народними депутатами-членами Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Метою є врегулювання питання застосування обмежувальних заходів протидії домашньому насильству в частині застосування електронних засобів контролю, які відстежують виконання кривдником вимог обмежувальних приписів та обмежувальних заходів і стосуються заборони наближатися до потерпілої особи.

Для реалізації зазначеної мети пропонується:

– передбачити заборону наближатися на визначену відстань до особи, яка постраждала від домашнього насильства, в якості обмежувального заходу, що застосовується до особи, яка вчинила домашнє насильство (новий п. 6 ч. 1 ст. 91- 1 Кримінального кодексу), або обмежувального припису стосовно кривдника (новий п. 7 ч. 2 ст. 26 Закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству»);

Відповідно до змін в інтересах потерпілої особи від злочину, пов’язаного з домашнім насильством, одночасно з призначенням покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, або звільненням від кримінальної відповідальності чи покарання, суд може застосувати до особи заборону наближатися на визначену відстань до особи, яка постраждала від домашнього насильства. Такий обмежувальний захід застосовується до засудженого лише за наявності письмової згоди на це особи, яка постраждала від домашнього насильства, або її законного представника, крім випадку, коли законним представником є засуджений. При застосуванні цього обмежувального заходу на засудженого покладається обов’язок носити електронний засіб контролю.

– внести зміни до Кримінального процесуального кодексу та до Цивільного процесуального кодексу задля забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим, кривдником вказаного вище обмежувального заходу/припису;

Так, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність обставин, суд може застосувати заборону наближатися на визначену відстань до особи, яка постраждала від домашнього насильства. При застосуванні цього обмежувального заходу на підозрюваного, обвинуваченого покладається обов’язок носити електронний засіб контролю.

З метою забезпечення виконання обмежувального заходу працівниками органу Національної поліції на підставі ухвали слідчого судді, суду надається електронний засіб контролю, який дає змогу відслідковувати та фіксувати наближення підозрюваного, обвинуваченого.

Працівник органу Національної поліції перед наданням потерпілому електронного засобу контролю зобов’язаний під розпис роз’яснити правила користування електронним засобом контролю, техніку безпеки поводження з ним та наслідки його втрати або пошкодження.

При застосуванні до особи, яка вчинила домашнє насильство, обмежувального заходу, суд окремо зазначає про надання потерпілому електронного засобу контролю, який надає змогу відслідковувати та фіксувати наближення засудженого.

У Цивільному процесуальному кодексі (стаття 350-8 «Вручення рішення суду, повідомлення про видачу або продовження обмежувального припису») пропонується встановити, що з метою забезпечення виконання обмежувального припису, передбаченого пунктом 7 частини першої статті 26 Закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству» судом покладається на кривдника обов’язок носити електронний засіб контролю, який полягає у закріпленні на тілі кривдника пристрою, який дає змогу відслідковувати та фіксувати його місцезнаходження. Такий пристрій має бути захищений від самостійного знімання, пошкодження або іншого втручання в його роботу з метою ухилення від контролю та сигналізувати про спроби особи здійснити такі дії. Працівниками органу Національної поліції надається постраждалій особі електронний засіб контролю, який дає змогу відслідковувати та фіксувати наближення кривдника. Електронні засоби контролю застосовуються в порядку, встановленому МВС.

Не допускається застосування електронних засобів контролю, які суттєво порушують нормальний уклад життя особи, спричиняють значні незручності у їх носінні або можуть становити небезпеку для життя та здоров’я особи, яка їх використовує. Застосування електронного засобу контролю покладається на органи Національної поліції.

Працівник органу Національної поліції перед застосуванням електронного засобу контролю зобов’язаний під розпис роз’яснити кривднику правила користування пристроєм, техніку безпеки поводження з ним та наслідки його зняття або неправомірного втручання в його роботу з метою ухилення від контролю, а постраждалій особі – правила користування пристроєм, техніку безпеки поводження з ним та наслідки його втрати або пошкодження.

Відмова кривдника від носіння засобу електронного контролю, умисне зняття, пошкодження або інше втручання в його роботу з метою ухилення від виконання обмежувального припису, пов’язаного із забороною наближатися на визначену відстань до постраждалої особи, а рівно намагання вчинити зазначені дії є невиконанням цього обмежувального припису.

– доповнити Кримінально-виконавчий кодекс України новою ст. 85-1 «Порядок виконання обмежувального заходу, що застосовується до осіб, які вчинили домашнє насильство»;

– встановити адміністративну відповідальність за порушення встановленого порядку застосування електронного засобу контролю особою, яка постраждала від домашнього насильства (нова ст. 173-5 Кодексу про адміністративні правопорушення) тощо.

Так, у новій статті 173-5 КпАП пропонується визначити, що умисне порушення встановленого порядку застосування електронного засобу контролю особою, яка постраждала від домашнього насильства, який їй було надано з метою виконання підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, кривдником обмежувального припису – тягне за собою накладення штрафу від 170 до 340 грн.

Нагадаємо, Верховною Радою 7 грудня 2017 року було прийнято Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Вказаним Законом було запроваджено додатковий механізм захисту потерпілої особи, а саме обмежувальний припис стосовно кривдника – встановлений у судовому порядку захід тимчасового обмеження прав чи покладення обов’язків на особу, яка вчинила домашнє насильство, спрямований на забезпечення безпеки постраждалої особи.

Автор: Наталя Мамченко

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