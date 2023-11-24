В Украине таможенники начали работать с нагрудными видеорегистраторами

Нагрудные видеорегистраторы сейчас тестируют в зоне деятельности Львовской таможни.

Государственная таможенная служба Украины сообщила, что введен пилотный проект по использованию в пунктах пропуска индивидуальных портативных видеокамер во время таможенного оформления. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что нагрудные видеорегистраторы работают с возможностью записи и сохранения видеоизображения в зашифрованном виде, в том числе в режиме ночной съемки.

«Также технические характеристики видеорегистраторов делают невозможным удаление информации инспектором или посторонним лицом.

На этапе пилотного проекта нагрудные видеорегистраторы тестируют в зоне деятельности Львовской таможни. Рассматривается возможность дальнейшего развертывания проекта в других пунктах пропуска», - говорится в сообщении.

В ГТСУ ожидают, что использование в работе таможенных органов видеорегистраторов усилит направления предотвращения контрабанды, нарушения таможенных правил, предотвращения и профилактики служебных злоупотреблений, коррупции, а также защиты должностных лиц от клеветы и обвинений недобросовестных предпринимателей.

Ранее мы писали, что во Львовской области разоблачили таможенников, которые брали взятки и беспрепятственно пропускали через таможню.

Также мы сообщали, что Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий переаттестацию работников Таможенной службы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.