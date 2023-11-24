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  1. В Україні

В Україні митники почали працювати з нагрудними відеореєстраторами

18:25, 24 листопада 2023
Наразі нагрудні відеореєстратори тестують у зоні діяльності Львівської митниці.
В Україні митники почали працювати з нагрудними відеореєстраторами
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Державна митна служба України повідомила, що впровадили пілотний проект із використання в пунктах пропуску індивідуальних портативних відеокамер під час митного оформлення. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що нагрудні відеореєстратори працюють з можливістю запису та збереження відео-зображення в зашифрованому вигляді, в тому числі у режимі нічної зйомки.

«Також технічні характеристики відеореєстраторів унеможливлюють видалення інформації інспектором або сторонньою особою.

На етапі пілотного проєкту нагрудні відеореєстратори тестують у зоні діяльності Львівської митниці. Розглядається можливість подальшого розгортання проєкту на інших пунктах пропуску», - сказано у повідомленні.

У ДМСУ очікують, що використання у роботі митних органів відеореєстраторів посилить напрями запобігання контрабанді, порушенню митних правил, запобігання і профілактики службовим зловживанням, корупції, а також захисту посадових осіб від наклепу та звинувачень недобросовісних підприємців.

Раніше ми писали, що на Львівщині викрили митників, які брали хабарі та безперешкодно пропускали через митницю.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який передбачає переатестацію працівників Митної служби.

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