Викрадали і примусово «лікували» людей: на Тернопільщині викрили організаторів мережі псевдореабілітаційних центрів

Родичі платили 8-20 тисяч за лікування та реабілітацію, яка людям не надавалась.

Фото: поліція

Правоохоронці викрили членів злочинної групи, які викрадали та примусово утримували людей із різними залежностями у "реабілітаційних центрах»". Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільської області.

Зловмисники примусово оформляли людей з алкогольною та наркотичною залежностями в "реабілітаційні центри". Людей, які відмовлялись їхати начебто на лікування, забирали силою. Вони не могли покидати приміщення центрів, їх замикали в середині, не дозволяли користуватись телефоном.

Як повідомляє поліція, рідні щомісяця платили від 8 до 20 тис. грн за лікування та реабілітацію, яка людям не надавалась. У поліції зазначають, що незаконні реабілітаційні центрі діяли у трьох областях, зокрема на Тернопільщині.

Спостерігати за діяльністю злочинної групи правоохоронці почали ще у 2022 року. Організатором групи є мешканець Вінниччини, його та чотирьох спільників, які раніше також зловживали алкоголем та наркотиками, затримали.

Силовики провели одночасно в трьох областях України 10 обшуків, під час яких виявили та вилучили авто, наліпки з оголошенням, чорнову бухгалтерію та записи із клієнтською базою.

Усім членам групи оголосили підозру по ч. 3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки).

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