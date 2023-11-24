Уряд погодив звільнення голови Павлоградської РДА Дніпропетровської області

Кабінет Міністрів провів засідання 24 листопада, де розглянув одне кадрове питання. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Уряд погодив звільнення Лендьєла Олексія Володимировича з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.
Раніше ми писали, які рішення прийняв Кабмін 24 листопада.
Нагадаємо, Кабмін провів кадрові перестановки у Мінреінтеграції.
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