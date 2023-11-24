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Мобілізовані викладачі більше не зможуть претендувати на збереження середнього заробітку, – парламент ухвалив закон

22 листопада Верховна Рада ухвалила закон авторства Галини Третьякової, який скасовує норму закону про освіту стосовно збереження середнього заробітку за педагогічним чи науково-педагогічним працівником.

В КУпАП з’являться нові штрафи за психологічне насильство за ознакою статі та сексуальне домагання на роботі

У Кодексі про адміністративні правопорушення передбачать відповідальність за сексуальні домагання на роботі, а також за умисне вчинення будь-яких діянь фізичного, психологічного або економічного характеру через належність особи до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі жінки або чоловіка.

Заступників керівників апаратів в судах, де кількість працівників не перевищує 75 осіб, поки що звільняти не потрібно – ДСА

Рада суддів України досягла компромісу з ДСА, але рішення Вищої ради правосуддя поки що немає.

Верховна Рада внесла зміни до закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану

Зміни стосуються надання відпусток без збереження заробітної плати.

Кабмін схвалив проект змін до закону про військовий обов’язок і військову службу

Зміни стосуються військового обліку осіб, що проходять службу у БЕБ.

  1. В Україні

Уряд погодив звільнення голови Павлоградської РДА Дніпропетровської області

18:09, 24 листопада 2023
Кабмін погодив звільнення Олексія Лендьєла.
Уряд погодив звільнення голови Павлоградської РДА Дніпропетровської області
Фото: kmu.gov.ua
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Кабінет Міністрів провів засідання 24 листопада, де розглянув одне кадрове питання. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд погодив звільнення Лендьєла Олексія Володимировича з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

Раніше ми писали, які рішення прийняв Кабмін 24 листопада.

Нагадаємо, Кабмін провів кадрові перестановки у Мінреінтеграції.

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