Правительство согласовало увольнение председателя Павлоградской РГА Днепропетровской области.

Кабмин согласовал увольнение Алексея Лендьела.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров провел заседание 24 ноября, где рассмотрел один кадровый вопрос. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство согласовало увольнение Лендьела Алексея Владимировича с должности председателя Павлоградской районной государственной администрации Днепропетровской области.

Раньше мы писали, какие решения принял Кабмин 24 ноября.

Напомним, ранее Кабмин провел кадровые перестановки в Минреинтеграции.

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