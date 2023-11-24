Билл Гейтс прогнозирует переход на трехдневную рабочую неделю благодаря искусственному интеллекту

По его словам, ИИ-технологии не заменят людей, но помогут сократить рабочую неделю.

Совладелец Microsoft, миллиардер Билл Гейтс, считает, что развитие искусственного интеллекта может стать причиной для сокращения рабочей недели. Об этом он сказал во время подкаста What Now, передает Business Insider.

По мнению Гейтса, ИИ-технологии не заменят людей, но могут способствовать переходу к трехдневной рабочей неделе.

Отвечая на вопрос о потенциальной угрозе искусственного интеллекта для рабочих мест, Билл Гейтс высказал мнение, что может наступить день, когда людям "не придется так много работать".

Он считает, что в будущем, возможно, "машины смогут производить всю еду и прочее", а людям не придется работать более пяти дней в неделю, чтобы заработать прожиточный минимум.

"Я не думаю, что влияние ИИ будет столь же значительным, как промышленная революция, но оно, безусловно, будет столь же значительным, как и появление персонального компьютера. Текстовые редакторы не покончили с офисной работой, но они изменили ее навсегда", – сказал Гейтс.

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