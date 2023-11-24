Білл Гейтс прогнозує перехід на триденний робочий тиждень завдяки штучному інтелекту

За його словами, ШІ-технології не замінять людей, але допоможуть скоротити робочий тиждень.

Співзасновник Microsoft, мільярдер Білл Гейтс вважає, що розвиток штучного інтелекту може стати причиною для скорочення робочого тижня. Про це він сказав під час подкасту What Now, передає Business Insider.

На думку Гейтса, ШІ-технології не замінять людей, але можуть сприяти переходу до триденного робочого тижня.

Відповідаючи на питання про потенційну загрозу штучного інтелекту для робочих місць, Білл Гейтс висловив думку, що може настати день, коли людям "не доведеться так багато працювати".

Він вважає, що у майбутньому, можливо, "машини зможуть виробляти всю їжу та інше", а людям не доведеться працювати понад пʼять днів на тиждень, щоб заробити прожитковий мінімум.

"Я не думаю, що вплив ШІ буде таким же значним, як промислова революція, але він, безумовно, буде настільки ж значним, як і поява персонального комп'ютера. Текстові редактори не покінчили з офісною роботою, але вони змінили її назавжди", - сказав Гейтс.

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