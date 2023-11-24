Кабмин провел заседание: какие решения приняли 24 ноября

Правительство одобрило законопроект об усовершенствовании правового регулирования отдельных вопросов военного учета и внесло изменения в Положение о Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Фото: kmu.gov.ua

В пятницу, 24 ноября, Кабинет Министров провел заседание. Какие решения было принято, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення обмежень для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності». Законопроект спрямований на удосконалення етичних засад, яких необхідно дотримуватись медичним, фармацевтичним працівникам та фахівцям з реабілітації під час призначення та відпуску лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, а також визначення більш чіткого переліку заборонених форм взаємодії медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації з субʼєктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів реабілітації, а також їх представниками.

- Схвалено проект Закону «Про захисні заходи». Законопроектом пропонується викласти у новій редакції ЗУ «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну». Проект Закону передбачає вдосконалення механізму проведення захисних розслідувань та застосування захисних заходів за результатами таких розслідувань з урахуванням міжнародної практики використання інструментів торговельного захисту. Прийняття законопроекту сприятиме розширенню можливостей національних виробників у захисті їх інтересів від зростаючого імпорту та доступу до інформації, що зменшить загрозу судових оскаржень рішень за результатами розслідувань, а також удосконаленню процедури використання інструментів торговельного захисту під час порушення та проведення спеціальних захисних розслідувань до умов застосування та ефективності дії спеціальних захисних заходів.

- Схвалено проект Закону «Про захист від демпінгового імпорту». Законопроектом пропонується викласти у новій редакції ЗУ «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту». Проект Закону передбачає вдосконалення механізму проведення антидемпінгових розслідувань та застосування антидемпінгових заходів за результатами таких розслідувань з урахуванням міжнародної практики використання інструментів торговельного захисту. Прийняття законопроекту сприятиме розширенню можливостей національних виробників у захисті їх інтересів від недобросовісного імпорту та доступу до інформації, що зменшить загрозу судових оскаржень рішень за результатами розслідувань, а також удосконаленню процедури використання інструментів торговельного захисту під час порушення та проведення антидемпінгових розслідувань до умов застосування та ефективності дії антидемпінгових заходів.

- Схвалено проект Закону «Про захист від субсидованого імпорту». Законопроектом пропонується викласти у новій редакції ЗУ «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту». Проектом Закону передбачено вдосконалення механізму проведення антисубсидиційних розслідувань та застосування компенсаційних заходів за результатами таких розслідувань з урахуванням міжнародної практики використання інструментів торговельного захисту. Прийняття проекту сприятиме розширенню можливостей національних виробників у захисті їх інтересів від недобросовісного імпорту та доступу до інформації, що зменшить загрозу судових оскаржень рішень за результатами розслідувань, а також удосконаленню процедури використання інструментів торговельного захисту під час порушення та проведення антисубсидиційних розслідувань до умов застосування та ефективності дії компенсаційних заходів.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо удосконалення правового регулювання окремих питань військового обліку». Законопроектом пропонується впорядкувати питання ведення військового обліку осіб, які проходять службу в Бюро економічної безпеки України, та зняття з військового обліку резервістів осіб, які прийняті на службу до Бюро економічної безпеки України.

- Внесено зміни до Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей з метою приведення його у відповідність із ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» та інших законів України щодо імплементації норм європейського законодавства у національне законодавство України шляхом імплементації окремих положень законодавства Європейського Союзу у сфері аудіовізуальної реклами (Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Директиви Європейського парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіапослуги від 10 березня 2010 року із змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 від 14 листопада 2018 року)». Закріплено повноваження Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор.

- Внесено зміни до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Порядку функціонування електронної системи охорони здоровʼя з метою удосконалення правових норм щодо інформаційної взаємодії між електронною системою охорони здоровʼя, Державним реєстром актів цивільного стану громадян та Державним реєстром фізичних осіб-платників податків. Уточнено перелік відомостей, які мають передаватися з Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державного реєстру фізичних осіб-платників податків до центральної бази даних електронної системи охорони здоровʼя, а також вимоги до порядку передачі таких відомостей. Розширено перелік цілей, для досягнення яких має здійснюватися передача відомостей.

- Внесено зміни до Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Унормовано питання залучення педагогічних, наукових, науково- педагогічних працівників та інших фахівців до роботи в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання з урахуванням різних форм проведення освітніх оцінювань (письмова та компʼютерна).

- Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я, з метою приведення його у відповідність до ЗУ від 02.03.2019 N 139-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності». Спрощено процедуру отримання ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини, в частині, що стосується оформлення документів тощо.

- Затверджено, на виконання частини другої статті 28 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом», Порядок участі суб’єктів боротьби з тероризмом у спільних антитерористичних заходах за участю іноземних держав або міждержавних об’єднань, а також проведення антитерористичних заходів та операцій із залученням сил і засобів іноземних держав або міждержавних об’єднань на території України та інших держав.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 31.01.1992 N 47 «Про затвердження зразків свідоцтва про реєстрацію машини, талона тимчасового обліку машини, свідоцтва про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу, технічного талона транспортного засобу Збройних Сил, бланків та технічного опису бланків технічного талона транспортного засобу Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Служби безпеки, Управління державної охорони» шляхом доповнення її новим зразком бланка технічного талона транспортного засобу Національної поліції України. Внесено зміни до постанов КМУ від 10.10.2001 N 1306 «Про Правила дорожнього руху» та від 20.03.2013 N 164 «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту» щодо забезпечення здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної поліції України, а також обовʼязку водія мати при собі технічний талон для транспортного засобу Національної поліції України.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 21.07.2023 N 754 «Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань». Передбачено, що виключно у 2023 році Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури, Головному управлінню Національної гвардії, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро, Державній податковій службі, Державній митній службі, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Державному бюро розслідувань, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Службі судової охорони, Міністерству юстиції, Управлінню державної охорони, Адміністрації Державної прикордонної служби, Адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації, Офісу Генерального прокурора, Державній судовій адміністрації, Державній спеціальній службі транспорту, іншим утвореним відповідно до законів військовим формуванням надано можливість подавати заяви з необхідними документами для призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», учасникам бойових дій, яким встановлено відповідний статус у 2023 році, до 10 грудня 2023 року.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 28.07.2023 N 781 «Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Обʼєднаних Націй проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення». Збільшено з з 24.11.2023 граничний розмір пенсійної виплати, який використовується для визначення права на отримання та для розрахунку розміру додаткової грошової допомоги, що надається за рахунок коштів ВПП ООН, з 3 000 грн до 3 250 гривень.

- Доповнено додаток «Перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), за операціями з імпорту яких рекомендовано Національному банку забезпечити здійснення переказів» до постанови КМУ від 24.02.2022 N 153 «Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту» позицією щодо оплати витрат, передбачених договорами, укладеними державною установою «Український інститут» для реалізації заходів і проектів культурної дипломатії.

- Внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії в Україні. Впроваджено додаткову можливість отримання пенсіонерами по пʼять світлодіодних ламп на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях поштового звʼязку АТ «Укрпошта» за наявності пенсійного посвідчення, що дасть змогу пришвидшити процес видачі лампочок реципієнтам перед початком осінньо-зимового періоду підвищених навантажень на енергосистему України.

- Внесено зміни у додатки до постанов КМУ від 07.10.2009 N 1208 «Про межі акваторії морського порту Ізмаїл», від 07.10.2009 N 1234 «Про межі акваторії морського порту Рені» та від 07.10.2009 N 1274 «Про межі акваторії морського порту Усть-Дунайськ» з метою розширення меж акваторій відповідних морських портів для забезпечення їх стабільного функціонування в умовах воєнного стану.

- Затверджено перелік сільськогосподарської продукції, яка має обмежений строк зберігання, та перелік сільськогосподарської продукції, яка має особливий режим зберігання. Доручено Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури забезпечити відповідно до правил проходження електронної черги перед міжнародним пунктом пропуску через державний кордон України за допомогою електронної системи та її функціонування організацію бронювання користувачами електронної системи «Електронна черга перетину кордону» місць в пріоритетній черзі перетину кордону вантажними автомобілями із с/г продукцією, яка має обмежений строк зберігання, як такими, що відповідно до законодавства мають право на здійснення відповідних видів контролю в міжнародному пункті пропуску через державний кордон України у першочерговому порядку; бронювання користувачами електронної системи «Електронна черга перетину кордону» місць в черзі очікування вантажних автомобілів із с/г продукцією, яка має особливий режим зберігання, без зазначення номера митної декларації, оформленої для вивезення товарів із митної території України, під час бронювання.

- Схвалено залучення гранту на бюджетну підтримку від Кредитної установи для відбудови (KfW) у рамках Антикризової підтримки стійкості економіки України в обсязі 50 млн. євро для забезпечення фінансування програми державної підтримки «Доступні кредити 5-7-9 %».

- Схвалено проект листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку про запит стосовно приєднання до Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку щодо регуляторної політики та управління. Приєднання до зазначеної Рекомендації та врахування її вимог дозволить забезпечити впровадження кращих міжнародних практик щодо удосконалення регуляторного середовища, підвищення відкритості ринків та конкуренції, зниження регуляторного навантаження.

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення видатків споживання за програмою «Виконання зобовʼязань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій» на 9 млн. 501 тис. гривень та збільшення видатків розвитку за програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» на 9 млн. 501 тис. гривень з метою дофінансування наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

- Затверджено новий склад Акредитаційної комісії, що надасть змогу забезпечити додержання вимог до ліцензування, атестації та акредитації закладів вищої, професійної (професійно-технічної), післядипломної освіти, підприємств, установ та організацій за напрямами (спеціальностями) та професіями підготовки і перепідготовки фахівців післядипломної освіти.

- Схвалено Концепцію Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2030 року. Визначено цілі, пріоритети та результати, яких планується досягти в результаті реалізації цієї програми, а також зазначено способи, механізми та необхідні ресурси для досягнення цих результатів.

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