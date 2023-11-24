Избран председатель Николаевского окружного админсуда

Председателем суда избран судья Владимир Бионосенко.

Николаевский окружной административный суд сообщил, что 24 ноября состоялось собрание судей. Об этом говорится в пресс-службе суда.

Согласно ст.ст. 20, 128 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» собранием судей Николаевского окружного административного суда:

судья Бионосенко Владимир Викторович избран председателем суда сроком на три года (решение от 24.11.2023 года № 4). судья Брагар Виталий Станиславович избран заместителем председателя суда сроком на три года (решение от 24.11.2023 года № 5).

Напомним, ранее сообщалось, что был избран председатель Хозяйственного суда Сумской области.

Кроме того, избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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