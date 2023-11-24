Убили за «Слава Украине»: в Нежине появился памятник расстрелянному Герою Мациевскому, фото

Памятник выполнен из бронзы, высота составляет 2.2 метра.

Фото: Ніжин.City

В Нежине на Черниговщине установили памятник Александру Мациевскому, убитому за слова «Слава Украине». Об этом сообщает Нежин.City.

Средства на строительство мемориала дали благотворители.

Памятник выполнен из бронзы, высота составляет 2.2 метра.

Фото: Ніжин.City

Напомним, что в марте в СМИ появилось видео, где пленника военного расстреляли после слов "Слава Украине!".

Следователи установили, что украинским военным, расстрелянным после слов "Слава Украине", был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Президент Владимир Зеленский присвоил ему звание "Героя Украины".

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