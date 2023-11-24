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Применение для защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает нахождение лица в состоянии необходимой обороны - Верховный Суд

Применение защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает пребывания лица в состоянии обороны, а указывает на превышение пределов необходимой обороны, - Верховный Суд переквалифицировал действия женщины с ч. 1 ст. 115 УК ст. 118 УК.

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  1. В Украине

Убили за «Слава Украине»: в Нежине появился памятник расстрелянному Герою Мациевскому, фото

23:21, 24 ноября 2023
Памятник выполнен из бронзы, высота составляет 2.2 метра.
Убили за «Слава Украине»: в Нежине появился памятник расстрелянному Герою Мациевскому, фото
Фото: Ніжин.City
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В Нежине на Черниговщине установили памятник Александру Мациевскому, убитому за слова «Слава Украине». Об этом сообщает Нежин.City.

Средства на строительство мемориала дали благотворители.

Памятник выполнен из бронзы, высота составляет 2.2 метра.

 

Фото: Ніжин.City

Напомним, что в марте в СМИ появилось видео, где пленника военного расстреляли после слов "Слава Украине!".

Следователи установили, что украинским военным, расстрелянным после слов "Слава Украине", был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Президент Владимир Зеленский присвоил ему звание "Героя Украины".

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