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Вбили за «Слава Україні»: у Ніжині з'явився пам’ятник розстріляному Герою Мацієвському, фото

23:21, 24 листопада 2023
Пам’ятник виконано з бронзи, висота становить 2.2 метра.
Вбили за «Слава Україні»: у Ніжині з'явився пам’ятник розстріляному Герою Мацієвському, фото
Фото: Ніжин.City
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У Ніжині на Чернігівщині встановили пам'ятник Олександру Мацієвському, якого вбили за слова «Слава Україні». Про це повідомляє Ніжин.City.

Кошти на спорудження меморіалу дали благодійники.

Пам’ятник виконано з бронзи, висота становить 2.2 метра. 

 

Фото: Ніжин.City

Нагадаємо, що у березні в ЗМІ з’явилося відео, де полоненого військового розстріляли після слів "Слава Україні!". 

Слідчі встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович.

Президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання "Герой України".

У Києві з'явився мурал на честь страченого воїна. 

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