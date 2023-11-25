Верховная Рада внесла изменения в закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения

Изменения касаются предоставления отпусков без сохранения заработной платы.

Верховная Рада 22 ноября приняла в целом как закон законопроект 8313 об упорядочении предоставления и использования отпусков, а также других вопросов. Инициатором законопроекта выступила глава «социального» Комитета Рады Галина Третьякова.

Изменения в закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения

Итак, депутаты внесли изменения в статью 12 Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15 марта 2022 г. №2136-IX (с изменениями, внесенными Законом от 1 июля 2022 г. №2352-ІХ), которая определяет, что в период действия военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарных дня за текущий рабочий год, и если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 календарных дней, предоставление н использованных в период действия военного положения дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения. Статья дополняется нормой, что «по решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы».

При этом данная статья 12 дополнена нормами о том, что в период действия военного положения предоставление работнику любого вида отпуска (кроме отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и отпуска по случаю с усыновлением ребенка) свыше ежегодного основного отпуска в 24 календарных дня, по решению работодателя может осуществляться без сохранения заработной платы.

Предоставление неиспользованных дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения.

По решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы.

Вместе с тем, такие положения не применяются к руководящим работникам учебных заведений и учреждений образования, учебным (педагогическим) частям (подразделениям) других учреждений и учреждений, педагогическим, научно-педагогическим и научным работникам.

Напомним, что согласно действующему закону в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска.

Также законодатель дополнил ч. 2 ст. 12 данного закона положениями о том, что в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, «работ по производству товаров оборонного назначения или к выполнению мобилизационного задания (заказа)».

Кроме того, уточнена ч. 3. В настоящее время она определяет, что в течение периода действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 Закона «Об отпусках». Депутаты уточнили, что такое предоставление будет происходить без зачисления времени нахождения в таком отпуске в стаж работы, что дает право на ежегодный основной отпуск, предусмотренный п. 4 ч. 1 статьи 9 Закона «Об отпусках».

Заключительными положениями установили, что указанные выше положения утратят силу не со дня прекращения или отмены военного положения, а с момента использования дней отпусков, перенесенных на период после прекращения или отмены военного положения.

Такие законодательные нововведения, как отмечает Главное юридическое управление Верховной Рады:

1) могут привести к нивелированию определенных законом государственных гарантий относительно установления ежегодного оплачиваемого отпуска для некоторых категорий лиц продолжительностью более 24 календарных дней и предоставления других оплачиваемых отпусков, поскольку даже после окончания или отмены военного положения работодатель будет иметь право по своему решению откладывать на неопределенный срок предоставления неиспользованных (перенесенных) ежегодных оплачиваемых отпусков и других оплачиваемых отпусков и предоставлять их без сохранения заработной платы.

То есть часть оплачиваемого ежегодного отпуска и другие оплачиваемые отпуска фактически заменяются отпуском без сохранения заработной платы. Однако оплачиваемые ежегодные отпуска и отпуска без сохранения заработной платы - это два разных вида отпусков, порядок и условия предоставления которых урегулированы законом разными способами. Поэтому такое законодательное предложение, как указали в ГЮУ, противоречит статье 64 Конституции.

2) предоставляют возможность работодателю по своему усмотрению определять дату утраты действия положений Закона о трудовых отношениях в условиях военного положения для каждого работника, что, в свою очередь, может способствовать коррупционным рискам, а также не соответствуют принципу правовой определенности.

Предоставление отпусков без сохранения зарплаты

Также уточнена норма статьи 84 Кодекса законов о труде по предоставлению отпусков без сохранения зарплаты.

Так, действующая ч. 2 ст. 84 КЗоТ предусматривает, что по семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок, оговоренный соглашением между работником и работодателем, но не более 15 календарных дней в году.

Законопроект увеличивает этот срок с 15 до 30 дней.

Вместе с этим добавляется норма (ч. 4) о том, что на время угрозы распространения эпидемии, пандемии, необходимости самоизоляции работника в случаях, установленных законодательством, и/или в случае возникновения угрозы вооруженной агрессии против Украины, чрезвычайной ситуации техногенного, природного или иному характеру работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, определенного частью второй настоящей статьи. Продолжительность такого отпуска определяется соглашением сторон.

Время пребывания в таких отпусках, указанных в частях 2 и 4 настоящей статьи, не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, предусмотренный п. 4 ч. 1 статьи 9 Закона Украины «Об отпусках».

Как отметило Главное юридическое управление Верховной Рады, такое законодательное предложение не обеспечивает завершенного механизма реализации, поскольку проектом не предусмотрено, кто будет определять и подтверждать наличие угрозы, необходимости самоизоляции работника, дату начала и окончания такой угрозы и необходимости самоизоляции.

Кроме того, оно может способствовать коррупционным рискам, поскольку предоставление такого отпуска и его срок будет полностью зависеть от лояльности работодателя к работнику.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим законом предусмотрено два месяца отпуска демобилизованным без сохранения заработной платы, а в случае возвращения военнослужащего к предыдущему месту работы он будет иметь право на денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного отпуска (хотя непонятным оставили механизм подачи заявления работником после его увольнения от работы).

Кроме того, им из КЗоТ совершенно исключили норму о переносе выходных и рабочих дней работодателями по рекомендации Правительства.

Автор: Наталья Мамченко

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